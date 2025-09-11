Korku Seansı dizisi geliyor: İşte ilk detaylar

Korku sinemasının fenomen serisi The Conjuring (Korku Seansı) ana film hikayesini tamamlamış olsa da, evren hem sinema hem de ekran için genişlemeye devam ediyor.

HBO Max, The Conjuring evreninde geçen yeni bir televizyon dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk olarak 2023’te geliştirme aşamasında olduğu duyurulan proje, artık resmi olarak ilerlemeye başladı.

Variety’nin haberine göre, Sunny ve Little Fires Everywhere yapımlarında görev alan Nancy Won, dizinin senaristliğini ve yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Won, aynı zamanda showrunner olarak da projede görev alacak.

Dizinin konusu hakkında detaylar şimdilik gizli tutulurken, projede Peter Cameron ve Cameron Squires senarist olarak yer alacak.

Yapımcı kadrosunda ise Peter Safran yürütücü yapımcı olarak görev alacak. Ayrıca James Wan’ın şirketi Atomic Monster de projeye destek verecek.

HEM EKRANDA HEM SİNEMADA DEVAM EDECEK

Puck News’un haberine göre, New Line Cinema, seriye bir öncül film eklemeyi planlıyor. Ancak serinin yaratıcısı James Wan’ın projeye katılım durumu henüz netleşmiş değil.

Haberde, Wan’ın yapımcı hizmetleri için daha yüksek ücret talep ettiği ve Warner Bros. ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle projeden ayrılma ihtimali bulunduğu aktarılıyor.

Yeni öncül filmin, Warren çiftinin kariyerlerinin erken dönemlerini veya önceki vakalarını konu alabileceği öne sürülüyor.

Ayrıca serinin kökenindeki şeytani varlıkların ortaya çıkışına dair derinleştirici bir hikaye işlenme ihtimali de bulunuyor. Ancak bu konular hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.