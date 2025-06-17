Kosova Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız

AA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 16 Haziran 2025 tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, zirvenin marjında yapıldı ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel barış ve istikrarın korunması ile ekonomik ve siyasi ilişkilerin derinleştirilmesi konuları ele alındı.

"KOSOVA'NIN DEĞERLİ DOSTU"

Vjosa Osmani, Bakan Fidan ile dünkü görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Osmani, paylaşımında, 'Kosova'nın değerli dostu' olarak nitelendirdiği Fidan ile görüşmekten her zaman memnuniyet duyduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN SARSILMAZ DESTEĞİ İÇİN MİNNETTARIZ"

Görüşmede iki ülke arasındaki güçlü ikili ortaklığı ele aldıklarını aktaran Osmani, "Bu ortaklığı daha da güçlendirme yönündeki ortak kararlılığımızı sürdürürken, Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.