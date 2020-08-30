Kosova'da kayıplar için beyaz balon uçuruldu

Dünya Kayıp Kişiler Günü sebebiyle Kosova'da bir araya gelenler, 1998-1999 yıllarında yaşanan savaştan sonra haber alınamayan kişiler için beyaz balon uçurdu.

Kosova’da Dünya Kayıp Kişiler Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenlendi.

1998-1999 yıllarında meydana gelen savaşta haklarında bilgi alınamayan kayıp kişiler için beyaz balonlar uçuruldu.

“Soru işaretli” yüzlerce balon, Kosova’da hala akıbeti bilinmeyen bin 643 kişiyi temsilen semaya uçuruldu.

KAYIPLARIN BULUNMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

Kosova Kayıp Kişilerin Aileleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Ahmet Grajçevci, Sırbistan ile yapılacak müzakerelerde, kayıp kişiler konusunun öncelikli bir konu olması gerektiğini belirterek, kayıp kişilerin akıbetinin açıklığa kavuşması için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.





KOSOVA DEVLETİ'NDEN YARDIM İSTEDİLER

Gözü yaşlı kayıp kişilerin aileleri de başkent Priştine’de bir araya gelerek kayıp yakınlarını andı. Ellerinde kayıpların fotoğraflarını taşıyan aileler, yakınlarının bulunması için Kosova devletinden yardım talep etti.





TOPLU MEZARLARIN YERLERİNİN AÇIKLANMASINI TALEP EDİYORLAR

Mitroviça Kayıp Kişiler Derneği Başkanı Bajram Çerkini, kayıp kişiler konusunda Kosova hükümetinden daha etkili çalışma yapılmasını, uluslararası camiadan ise, toplu mezarların yerlerini açıklaması için Sırbistan’a siyasi baskı yapmasını talep etti.

"KOSOVA'NIN KANAYAN YARASI"

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti de Kosova Meclis avlusundaki kayıp kişiler anıtına çelenk koydu. Kameralara konuşan Başbakan Hoti, aradan 20 yıl geçmesine rağmen, kayıp kişiler sorunu çözülmedikçe Kosova’nın huzura eremeyeceğini belirterek, “Kayıp kişiler Kosova’nın kanayan yarası olmaya devam ediyor” dedi.





KAYIPLAR BULUNMADIKÇA, İLİŞKİLER DÜZELMEYECEK

Açık bir yara olarak kanamaya devam eden kayıp kişiler sorununun, Kosova ile Sırbistan arasında varılabilecek her anlaşmanın ana maddesi olması gerektiğini kaydeden Hoti, kayıp kişilerin akıbeti çözülmedikçe, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceğini vurguladı.





KOSOVA'DA NE OLDU?

1998-1999 savaşında Kosova’da binlerce kişi kayıplara karıştı. Yüzlerce kişinin cesedi Sırbistan’daki toplu mezarlarda bulunurken, bin 643 kişinin nerede olduğu bilinmiyor.

Kosova’da birçok siyasi parti, kayıp kişiler hakkında bilgi vermemesi durumunda Kosova’nın Sırbistan ile barış anlaşması yapmaması görüşünü savunuyor.



