Kosova'da orman yangınına bölgede bulunan Mehmetçik müdahale etti

Yangınlar sadece Türkiye'nin değil her ülkenin sorunu...

Kosova'nın Prizren kentine bağlı Lubizhde ile Korisha köyleri arasında aşırı sıcakların etkisiyle orman yangını çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

Yangında bazı çiftlik hayvanlarının telef olurken, bölgede günlerdir etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Vatandaşların ilk müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangında can kaybı bildirilmedi.

MÜDAHALEDE MEHMETÇİK DE YER ALDI

Yangının çıktığı Lubijda bölgesine, Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Mehmetçik de müdahale etti.

Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla Türk askerleri, yerel yetkililerle iş birliği içinde söndürme çalışmalarına katıldı.

YETKİLİLERDEN UYARI

İtfaiye ekipleri, yerel yönetimler ve güvenlik birimlerinin desteğiyle müdahale çalışmaları sürerken, yetkililer halkı aşırı sıcaklarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yangının kontrol altına alınması için bölgedeki tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

KASITLI OLARAK YAKILDIĞI GÖRÜLDÜ

Öte yandan polis, dün Mitroviça'da otluk alanda başlayan yangını çıkaran kişiye ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Yolda yürüyen bir kişinin, birkaç saniye duraklamasının ardından otluk alanı ateşe verdiği görüldü.