Kraliçe Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı

Kraliçe II.Elizabet, 10 gün sonra Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anma Kilisesi'nde toprağa verilecek.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Tarihe damga vuran, İngiltere tarihi ile adete özdeşleşen tahtta kaldığı 70 yıl boyunca giyim tarzı ve şapka tasarımlarıyla kraliyet tarihinin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Kraliçe'ye veda programı netleşti.

Kraliçe'nin ölümüyle "Londra Köprüsü" planı devreye girdi.

Planda Charles'ın kral ilan edilmesinden, Londra'da düzenlenecek tören ve Kral Charles'ın taziyeleri kabul edeceği programlara kadar detay yer alıyor..

10 günlük cenaze programı

Ölüm günü:

Bir memur başbakanı telefonla arayarak "Londra Köprüsü düştü" kelimeleriyle haberi verecek. Kraliyet ailesi cenaze ile ilgili planları açıklayacak, başbakan bir açıklama yapacak ve Kral Charles ile görüşme gerçekleştirecek. Kral Charles saat 18:00'de televizyondan ulusal seslenecek. Londra'daki St Paul Katedrali'nde bir anma töreni düzenlenecek.

1.gün:

Charles saat 10:00'da St James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek. Saat 15:30'da başbakan ve kabinesi Kral Charles ile bir görüşme yapacak.

2.gün:

Kraliçenin naaşı Buckingham Sarayı'na getirilecek. Kraliçe'nin ülkenin doğusundaki Sandrigham'da ya da İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde ölmesi halinde naaşının getirilmesi için farklı operasyonlar devreye girecek.

3.gün:

Kral Charles'a parlamentodaki Westminster Hall'da başsağlığı dilekleri sunulacak ve ardından kral İskoçya'dan başlayarak Birleşik Krallık'ta yas turuna çıkacak.

4.gün:

Kral Charles'a Kuzey İrlanda'da başsağlığı dilekleri sunulacak. Öte yandan kraliçenin naaşının saraydan Westminster'a getirilişi prova edilecek.

5. gün:

Naaş saraydan Westminster'daki parlamento binasına Londra'daki bir tören güzergahı üzerinden getirilecek ve parlamentodaki Westminster Hall'da bir tören düzenlenecek.

6.gün:

Altıncı ve dokuzuncu günler arası cenaze provaları yapılacak ve kraliçenin naaşın bir katafalka konularak üç gün süreyle 24 saat boyunca halkın ziyaretine açılacak.

7.gün:

Kral Charles Galler'e gelerek burada başsağlığı dileklerini kabul edecek ve Galler parlamentosundaki törene katılacak.

10.gün:

Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlenecek ve öğlen saat 12:00'de iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Kraliçe Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anma Kilisesi'nde toprağa verilecek.

Ölmeden önceki son açıklamasında Charles'ın eşinin 'Kraliçe' olmasını istemişti

Öte yandan Kraliçe II. Elizabeth, ölmeden önce yaptığı açıklamasında vasiyet niteliğinde bir mesaj yayınlamıştı.

Elizabeth, mesajında ölümünden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olmasını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" olmasını belirtti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.