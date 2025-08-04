Kremlin: ABD ile nükleer gerilim söz konusu değil

Rusya ile ABD arasında gerilim tırmanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını bildirirken taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

KREMLİN CEPHESİNDE NÜKLEER DENİZALTI YORUMU

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük bilgilendirme toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya'ya yakın bölgeye iki nükleer denizaltı konuşlandırıldığını duyurmasını değerlendirdi.

Peskov, Moskova'nın nükleer konularla ilgili açıklamalarda dikkatli olduğunu ve herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğine inandığını bildirdi.

"DUYGUSAL TEPKİ GÖSTERİLİYOR"

Peskov, "ABD’nin denizaltıları zaten görevde bulunuyor. Bu devam eden bir süreç.

ABD ile nükleer gerilim söz konusu değil. Bu konuya duygusal tepki gösteriliyor" dedi.

PUTİN, BU HAFTA TRUMP'IN ELÇİSİ İLE GÖRÜŞEBİLİR

Putin’in, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile hafta içinde görüşebileceğini kaydeden Peskov, "Ukrayna krizine siyasi diplomatik çözümünün bulunması gerektiği fikrine bağlıyız.

ABD, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde ara buluculuk girişimlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.