Kremlin: Putin'in Zelensky ile görüşme ihtimalini dışlamıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları devam ederken bir sonraki aşama olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki bir görüşme için çaba sarf ediliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

"PUTİN, ZELENSKY İLE GÖRÜŞME İHTİMALİNİ DIŞLAMIYOR"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Putin ile Zelensky arasında bir görüşme olmayacağına dair yaptığı açıklamayı değerlendiren Peskov, "Size Putin'in yaklaşımını hatırlatayım.

O, böyle bir görüşme ihtimalini dışlamıyor." diye konuştu.

UKRAYNA KONUSUNDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDEBİLİR

Peskov, Ukrayna konusunda görüşmelere hazır olduklarını ancak uzman seviyesinde yoğun faaliyet yürütülmediğini kaydetti.

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmede ele alınan konularla ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya'nın söz konusu görüşmeye dair tüm ayrıntıları paylaşmadığını ve paylaşmayı doğru bulmadıklarını söyledi.

ÇİN İLE İLİŞKİLERE VURGU YAPTI

Putin'in 31 Ağustos'ta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyarete ilişkin konuşan Peskov, "Hem biz hem de Çinli dostlarımız, ortaklığımızın tüm potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığı konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Peskov, Çin'le ilişkilere değer verdiklerini vurgulayarak, "Aramızda özel imtiyazlı stratejik ortaklık ilişkileri bulunuyor ve bu ilişkilerin kapsamı çok geniş." dedi.