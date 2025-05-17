Kremlin: Putin'in Zelensky ile görüşmesi anlaşmaya varılırsa gerçekleşebilir

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Rusya ve Ukrayna arasında dün İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerin ardından Kremlin'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya tarafından görüşmelerde ortaya konulan şartlar hakkında yorumda bulunmayacaklarını, müzakerelerin kapalı kapılar ardında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

PUTİN-ZELENSKY GÖRÜŞMESİ İÇİN ANLAŞMA ŞARTI

Ukrayna tarafının iki ülke liderlerinin doğrudan görüşmesi talebini sürdürmesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında bir görüşme olabileceği ancak bunun sadece belirli anlaşmalara varılması halinde gerçekleşebileceği ifade edildi.

"BELİRLİ KONULARDA ANLAŞILIRSA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEBİLİR"

Açıklamada "Belirli konularda anlaşılırsa Putin-Zelensky görüşmesi gerçekleşebilir. İstanbul görüşmelerinden sonraki adım, tutukluların takas edilmesi ve şartlar listesinin değiştirilmesidir." ifadeleri kullanıldı.

Peskov, bu anlaşmaların ne olduğu hakkında ise detaylı bilgi vermedi.

"EĞER TRUMP İLE GÖRÜŞME YARARLI GÖRÜLÜRSE DUYURACAĞIZ"

Peskov, açıklamasında, 'Rusya için meselenin Ukrayna tarafında belgelerin tam olarak kimin tarafından imzalanacağı olduğunu' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin olarak ise Peskov, "Eğer Trump ile bir görüşme yararlı addedilirse bunu duyuracağız." dedi.

Açıklamada, Rusya ve ABD arasında bir temas olmadığı bilgisi de verildi.

"1000 KİŞİYE, 1000 KİŞİLİK BİR ESİR TAKASI YAPILACAK"

Savaşı bitirmek üzere Rusya ve Ukrayna'dan gelen heyetler, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında toplandı.

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Medinsky, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız. Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek." şeklinde konuştu.

"KALICI BARIŞI MÜMKÜN KILACAK ÇABAYI SERGİLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Fidan ise esir takası üzerinde anlaşılması üzerine yaptığı açıklamada, "Ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kaldılar. Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar. Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.