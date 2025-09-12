Kremlin: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu

Ukrayna-Rusya cephesi gerildi...

İki ülke arasında uzun zamandır süren müzakereler durdu ve açıklama da Kremlin'den geldi.

Barış görüşmelerinin durduğunu açıklayan Kremlin, devamda iletişim kanallarının da açık olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Putin ile yaptığı görüşme sonrası olumlu konuşmuş ve Zelensky ile kısa süre içerisinde bir araya geleceklerinin sinyalini vermişti.

Ancak son gelinen durumda işlerin karmaşık bir hale girdiği görüldü...

"PEMBE GÖZLÜKLER TAKMAYIN"

Kremlin'den dakikalar önce yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna'nın müzakere grupları arasındaki temaslarda bir duraklamadan bahsedebiliriz.

İletişim kanallarımız hala mevcut. Pembe gözlükler takıp, müzakere sürecinin yıldırım hızında sonuçlar vermesini bekleyemezsiniz." denildi.

Açıklamayı da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptı.

PUTİN, ZELENSKY'YE "MOSKOVA'YA GEL" DEMİŞTİ

Vladimir Putin, Çin'de yaptığı açıklamada "Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelsin." ifadelerini kullanmıştı.

Putin ayrıca Kiev'de müzakereler için siyasi iradenin olmadığını söyleyerek, "Rusya ve Ukrayna ile en üst düzeyde görüşmek için en iyi yer Moskova." şeklinde konuşmuştu.

ZELENSKY'DEN PUTİN'İN SÖZLERİNE YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin'in Moskova'ya müzakereler için gelme davetini reddetti.

Zelensky, "Ülkem bombardıman altındayken Moskova'ya gidemem." ifadelerini kullandı.