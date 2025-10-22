Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Ne Trump ne de Putin zamanını harcamak istemiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile ABD arasında görüşme çıkmazı...

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Budapeşte’de bir araya gelebileceklerini açıklamasından sonra "Görüşmek istemediğini" söylemişti.

Trump ve Putin arasında Budapeşte’de yapılması beklenen görüşmeye ilişkin karmaşa sürüyor.

Trump’ın açıklamasından sonra bir açıklama da Rusya tarafından geldi.

"NE TRUMP NE DE PUTİN ZAMANINI HARCAMAK İSTEMİYOR"

Rusya tarafı, Putin-Trump zirvesine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini duyurdu.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirve için "bir tarih belirlenmediğini" ifade ederek "Ancak öncesinde dikkatli bir hazırlık gerekiyor. Zaman alabilir." dedi.

Trump’ın "zaman kaybetmemek için görüşmek istemediği" ifadeleri sorulan Peskov, "Ne Trump ne de Putin zamanını harcamak istemiyor." dedi.

ORBAN 'HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR' DEDİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Trump ile Putin arasında gerçekleştirilmesi beklenen zirveye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başbakan Orban, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun şu anda Washington'da olduğunu belirterek, "Barış zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Tarih henüz belirsiz. Zamanı geldiğinde zirveyi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile yakında Macaristan'da bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Dün ABD basınının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, Rusya'nın Trump'ın barış stratejisine bağlı kalma konusunda isteksiz olduğu belirtilmişti.

"BOŞUNA ZAMAN HARCAMAK İSTEMİYORUM"

Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle, bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil. Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır." demişti.

Trump da dün yaptığı açıklamada, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." ifadelerini kullanmış, ancak daha fazla gelişme olabileceğini ve "önümüzdeki 2 gün içinde bilgilendirme" yapacaklarını ifade etmişti.