Kremlin Sözcüsü Peskov, İstanbul'daki toplantıyı değerlendirdi

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Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya-Ukranya savaşı sona ermek üzere.

Barış diplomasisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya ders veriyor.

İki ülke, Perşembe günü İstanbul'da buluşacak.

Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Vladimir Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifine yanıt verdi.

"PUTİN'İ BEKLEYECEĞİM"

Zelensky, "Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım" derken Putin'in de görüşmelerde yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

Buna ilişkin bu kez Rusya cephesinden bir açıklama geldi.

PUTİN İSTANBUL'A GELECEK Mİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan İstanbul'da planlanan Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Rusya, perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan görüşmelere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor ancak Kremlin konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayı planlamıyor.

İstanbul'daki görüşmelerde Moskova'yı kimin temsil edeceğini Rusya Devlet Başkanı gerekli gördüğünde açıklayacağız." dedi.

Zelensky'nin "Türkiye'de sadece Putin'le görüşeceğim" sözleri ise yorumsuz kaldı.

"SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMEDİĞİNİN İŞARETİ OLACAK"

Ukrayna tarafı ise Kremlin'den sonra yapılan açıklama ile Rusya'nın görüşmelerdeki varlığını değerlendirdi.

Açıklamada, "Putin'in İstanbul'a gelmemesi Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğinin nihai işareti olacaktır." ifadelerine yer verildi.