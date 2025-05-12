Donald Trump, İstanbul'da yapılacak olan Ukrayna-Rusya toplantısını değerlendirdi

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Rusya-Ukrayna savaşında tarihi günler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşa dair önemli bir açıklama yaptı.

Putin, başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

TRUMP: İYİ ŞEYLER ÇIKACAK

ABD Başkanı Trump ise bu önerinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

Trump, "Perşembe günü (İstanbul'da) Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

ZELENSKY YANIT VERMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes açıklaması ve İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifine yanıt vermişti.

Zelensky, şu ifadeleri kullanmıştı: