Kremlin: Trump-Putin görüşmesinin tarihini ve saatini açıklamayacağız

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

Tarafların ateşkes görüşmeleri devam ederken henüz net bir ilerleme kaydedilemedi.

TRUMP VE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Ateşkes çalışmaları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında telefon görüşmesine değindi.

"GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA DUYURACAĞIZ"

Görüşmenin tarihine ve saatine ilişkin Kremlin’den bir açıklama yapılmayacağını kaydeden Peskov, böyle bir görüşme olması durumunda detayların görüşme sonrası yapılacağını söyledi.

Peskov bir basın mensubunun Putin'in 4 Temmuz'daki ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla Trump'ı arayıp tebrik edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya "Bu tür telefon görüşmelerini hiçbir zaman önceden duyurmuyoruz ve bu gerçekleştiğinde sizi bilgilendireceğiz" yanıtını verdi.

BİR ÖNCEKİ GÖRÜŞME 4 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Trump göreve geldiği tarihten bu yana Rus lider Putin ile dördüncü telefon görüşmesi 4 Haziran’da gerçekleştirmişti.

Bir saat 10 dakika süren Görüşmede Ukrayna Savaşı ele alınmıştı.

BİRÇOK KONU MASAYA YATIRILDI

Bir önceki telefon görüşmesinde ise iki ülke ilişkilerini görüşen Putin ve Trump, Ukrayna Savaşı’na yönelik çözüm yollarını da görüşmüştü.

Putin ve Trump, 12 Şubat ve 18 Mart’ta da telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.