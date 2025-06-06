Kremlin: Trump ve Musk arasındaki gerilim iç mesele

DHA

ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki polemiğin dozu artarak devam ediyor.

Konuyla ilgili Rusya cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ABD'NİN İÇ MESELESİ"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki kavgayı değerlendirdi.

Peskov, Rusya’nın söz konusu tartışmaya dahil olmayacağını söyleyerek, iki isim arasındaki kavganın ABD’nin iç meselesi olduğunu kaydetti.

TRUMP'IN SÖZLERİNE YANIT

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’nı 'çocuk kavgasına' benzeten sözlerine de yanıt verdi.

Trump’ın sözlerinin sorulması üzerine Peskov, Trump’ın bu konuda kendi fikrine sahip olma hakkının bulunduğunu fakat savaşın Rusya için kendi güvenliğini ve ülkenin geleceğini korumakla ilgili varoluşsal bir mesele olduğunu bildirdi.