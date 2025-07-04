Kremlin, Trump'ın açıklamalarını yakından takip edildiğini açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

Ateşkes çalışmaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün 1 saati geçen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki hedeflere diplomasi yoluyla ulaşmayı önceliklendirdiği konusunda Trump'ı bilgilendirdiğini anlatan Peskov, "Bu mümkün olana kadar özel askeri operasyonumuza devam edeceğiz. Putin ayrıca üçüncü tur doğrudan müzakereler için tarih konusunda uzlaşı beklediğimizi bildirdi." diye konuştu.

"TRUMP'IN AÇIKLAMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Peskov, Trump'ın görüşmenin ardından yaptığı "Ukrayna barışı konusunda hiçbir ilerleme kaydedemediği" açıklamasını değerlendirerek, "Elbette Trump'ın yaptığı açıklamaları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Putin ile Trump arasında bir görüşme yapılması gerektiğini dile getiren Peskov, "Bu konuda bir anlayış var ve iki başkan da bu konuda niyetli olduklarını söyledi. Ancak böyle bir görüşmeye iyi bir şekilde hazırlanılması gerekir." dedi.