Suriye ordusu Tişrin Barajı’nda kontrolü sağladı

- Suriye ordusu, Münbiç'in güneybatısında stratejik öneme sahip Tişrin Barajı'nı tamamen kontrol altına aldı.
- YPG/SDG unsurları baraj sahasından çekilirken, Suriye ordu birlikleri barajda tam hakimiyet sağladı.
- Bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı ve olası saldırılara karşı konuşlanma devam ediyor.
Suriye'de meşru hükümete dahil olmakta direnen terör örgütü PKK'nın YPG kolu (SDG), bölgedeki etkinliğini giderek kaybediyor..
Münbiç’te görev yapan AA ekibinin aktardığı bilgilere göre, Suriye ordu birlikleri, yürüttükleri askeri harekât kapsamında Tişrin Barajı’nda tam hakimiyet sağladı.
ÖRGÜT UNSURLARI BÖLGEDEN ÇEKİLDİ
AA ekibi, sabah saatlerinde YPG/SDG unsurlarının baraj sahasından kademeli olarak çekilmeye başladığını bildirmişti. Gün içinde devam eden ilerleyişin ardından barajın tamamının, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği kaydedildi.
DAHA ÖNCE ÇATIŞMALAR YAŞANMIŞTI
Suriye ordusunun, 15 Ocak Perşembe akşamı baraj çevresindeki örgüt noktalarına yönelik başlattığı operasyonda zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanmış, ancak sahadaki askeri pozisyonlarda herhangi bir değişiklik meydana gelmemişti.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Kontrolün sağlanmasının ardından baraj çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı, olası saldırılara karşı bölgede konuşlanmanın sürdüğü ifade edildi.