Kremlin: Türk Akım ve Mavi Akım Boru hatları çalışıyor, Türkiye ile iş birliğini sürdürüyoruz

Beyaz Saray'daki tarihi görüşme, önemli bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelirken görüşme sırasında Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladığını ifade etti.

"HER İKİ ÜLKE İÇİN DE KARŞILIKLI FAYDA ÜRETMESİNİ ÜMİT EDİYORUM"

Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık.



Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Anlaşmanın ardından gözler Rusya'ya çevrilirken Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan önemli bir açıklama geldi.

Peskov, "Türk Akım ve Mavi Akım Boru hatları çalışıyor, Türkiye ile iş birliğini sürdürüyoruz." dedi.