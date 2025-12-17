Kremlin: Ukrayna'da yabancı askerlerin konuşlandırılması konusu istişare edilebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD'nin hazırladığı barış planı üzerine çalışmalar devam ederken taraflar arasında henüz yüz yüze temas kurulmadı.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

"ABD'NİN BİZİ BİLGİLENDİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelere dair ABD'den bilgi almayı beklediklerini kaydeden Peskov, "Hazır olduklarında, Amerikalı meslektaşlarımızın Ukrayna ve Avrupa ile yapılan çalışmaların sonuçları hakkında bizi bilgilendirmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırladığına ilişkin haberleri değerlendiren Peskov, yaptırımların ikili ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

"UKRAYNA'YA ASKERİ BİRLİK KONUŞLANDIRILMASI İSTİŞARE EDİLEBİLİR"

Peskov, Ukrayna topraklarında yabancı asker konuşlandırılmasına yönelik yapılan bazı açıklamalara da değinerek, "Çözüm sürecinin belirli maddelerini veya başlıklarını basın üzerinden istişare etmeyeceğiz.

Ukrayna'daki yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasına ilişkin yaklaşımımız da iyi bilinmektedir. Ancak bu konu istişare edilebilir." diye konuştu.