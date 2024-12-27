Kremlin’den Kazakistan'da düşen yolcu uçağına ilişkin iddialara yanıt

DHA

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait ‘Embraer 190’ tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu.

Yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 6'sının Kazakistan, 3'ünün Kırgızistan ve 16'sının Rusya vatandaşı olduğu açıklandı.

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtarıldı.

KREMLİN'DEN YANIT GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, “Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya atmak yanlış olur. Elbette bunu yapmayacağız. Kimse yapmamalı. Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.