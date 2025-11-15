Kremlin'den terör örgütü ASALA'nın şehit ettiği diplomatın yeğenine mektup: Türkiye bizim dostumuz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın geçtiğimiz haftalarda mecliste yaptığı konuşmada, Sovyet istihbarat örgütü KGB’nin Ermeniler ile Türkler ve Azerbaycanlılar arasındaki düşmanlığı körüklediğini öne sürmesi tartışmaların fitilini ateşledi.

Paşinyan’ın bu sözleri üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Tarihsel olarak cahilce" diyerek Türkleri suçlayan açıklamalar yaptı.

ŞEHİT BÜYÜKELÇİ BALKAR'IN YEĞENİNDEN KREMLİN'E MEKTUP

Bu ifadeler, 1983’te ASALA tarafından şehit edilen Büyükelçi Galip Balkar’ın yeğeni Cemal Kemal Balkar’ı harekete geçirdi.

Balkar, Zaharova’nın sözlerinin hem tarihsel olarak yanlış olduğunu hem de Türk-Rus ilişkilerine zarar verebileceğini belirterek Kremlin’e bir yazı gönderdi. Rus makamları ise yazıya kısa sürede dönüş yaptı.

"ZAHAROVA'NIN SÖZLERİ İLİŞKİLERİ ZEDELİYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın açıklamalarından sonra Rusya’ya mektup gönderdiğini ifade eden Cemal Kemal Balkar, şunları söyledi:

Şehit Büyükelçi Galip Balkar'ın yeğeniyim. Amcam, 1983 yılında dönemin Yugoslavya'sında Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edildi. Şehit edenlerin de ‘Galip Balkar çok faal bir insandı, her gittiği ortamda Türkler Ermeni soykırımı yapmadı dediği için öldürdük’ diye bir tezleri vardı.



Geçen hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Meclisi'nde yaptığı konuşmada ‘Türkler Ermeni soykırımı yaptı’ lafını Ruslar kafamıza soktu, KGB soktu, bu Sovyet kafasını bırakın, biz Türkiye ile ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz’ deyince, Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, ‘Bizimle ne alakası var? Türkler sizi öldürdükten 40 sene sonra KGB kuruldu, bizle alakası yok’ diye bir açıklama yaptı, video paylaştı. Ben de bununla ilgili Kremlin'e, Rusya'ya mesaj yolladım. Dedim ki Zaharova böyle bir açıklama yaptı. ‘Türkler Ermeni soykırımı yaptı’ minvalinde bir şeyler söyledi. Bu doğru bir söz değil, tarihsel açıdan da doğru değil. ASALA da 'Türkler, Ermeni soykırımı yapmadı' dediği için büyükelçi amcamı öldürdüler. Bunlar Türkiye ve Rusya ilişkilerine de zarar veriyor. Daha dikkatli olursanız sevinirim, diye bir mesaj gönderdim.

KREMLİN'DEN HIZLI DÖNÜŞ

Cemal Kemal Balkar, Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın mesajına kısa sürede yanıt verdiğini belirterek şu ifadeleri aktardı:

Hem Kremlin’den hem de Dışişleri Bakanlığı’ndan geri dönüş aldım. ‘Hassasiyetinizi anlıyoruz. Türkiye ile Trans-Kafkasya’da ortak hareket ediyoruz. Türkiye bizim dostumuzdur’ şeklinde çok net bir mesaj gönderdiler.

Balkar, Rusya’nın bu yaklaşımının iki ülke arasındaki ilişkilerin öneminin fark edildiğini gösterdiğini belirtti.

"ZAHAROVA'NIN SÖZLERİ RUSYA'NIN RESMİ GÖRÜŞÜ DEĞİL"

Balkar, Rus makamlarının verdiği yanıtta Zaharova’nın ifadelerinin devlet politikası niteliği taşımadığının vurgulandığını da söyledi:

Mesajda açıkça ‘Bu sözler Rusya Dışişleri’nin resmi görüşü değildir’ dediler. Bu açıklamanın ilişkileri bozma amacı taşımadığını belirttiler.

Balkar, Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik iş birliğine zarar verebilecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini ifade ederek, “Bu hassasiyetin görülmesi önemli. Rusya’ya anlayışları için teşekkür ediyorum” dedi.