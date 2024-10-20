Küba'da milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

DHA

Küba'nın Matanzas kentindeki Antonio Guiteras Elektrik Santrali’nde 18 Ekim’de meydana gelen arıza, milyonlarca Kübalıyı elektriksiz bıraktı.

MİLYONLARCA İNSAN ELEKTRİKSİZ KALDI

Yetkililer, çalışmalarının ardından başta başkent Havana olmak üzere bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

ÜLKENİN YÜZDE 80'İNE HENÜZ ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Ülkenin yüzde 80’ine henüz elektrik verilemediğini söyleyen yetkililer, 30 saatten fazla süredir bazı kentlerde kesintinin devam ettiğini bildirdi.

40 YILLIK SANTRALLER...

Küba’da enerji santrallerinde yaşanan arızalar nedeniyle elektrik kesintileri sıklıkla yaşanıyor.

Basına göre, 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallerin yetersiz bakımı nedeniyle bu sorunlar tekrarlanıyor.

Enerji ve Maden Bakanlığına göre, ülke yılda 8 milyon ton yakıt tüketiyor ve bunun sadece 3 milyon tonu iç üretimden sağlanıyor. Küba, ekonomik ambargolar nedeniyle enerji ihtiyacının büyük kısmını Venezuela, Rusya ve Meksika’dan tedarik ediyor.

Küba hükümeti, elektrik kesintilerinin önüne geçmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla son yıllarda yüzer enerji santralleri kiralamaya başladı.