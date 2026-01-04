Küba’dan uluslararası topluma Venezuela çağrısı

- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını kınadı.
- Diaz-Canel, uluslararası toplumu acil tepki vermeye çağırdı ve Maduro ile eşi Cilia Flores'in serbest bırakılmasını talep etti.
- Diaz-Canel, saldırıların barışçıl bölgelere yönelik olduğunu ve ABD'yi devlet terörü uygulamakla suçladı.
ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a saldırı düzenlemesi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu dünyanın her köşesinden reaksiyonlar aldı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin, Venezuela'ya yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"SUÇ TEŞKİL EDEN SALDIRI"
Diaz-Canel, “Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor.” ifadelerini kullandı.
"DEVLET TERÖRÜ" OLARAK NİTELEDİ
Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığını belirten Diaz-Canel, ABD'nin, ‘Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uyguladığını' kaydetti.
MADURO VE EŞİNİN SERBEST BIRAKILMASI TALEP EDİLDİ
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD'li yetkililerinden Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılmasını talep etti.