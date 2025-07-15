Kullanmayı derhal bırakın! Patlama riski taşıyan ütüler piyasadan toplatılıyor

Fransa genelinde satışı yapılan elektrikli ev aletleri kategorisinde yer alan ütüler güvenlik sıkıntısı nedeniyle geri çağrılıyor.

ESAS markasına ait olduğu belirtilen ütüler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, buhar jeneratörü, yangın ve elektrik çarpması riskine neden olma gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

Gönüllü olarak başlatılan geri çağırma süreci, üretici tarafından yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda kamuoyuyla paylaşıldı.

Boulanger bağlantısıyla satışı yapılan ütülerin kullanımının derhal bırakılması gerektiği belirtildi.

BU MODELLERE DİKKAT!

Söz konusu geri çağırma kapsamında yer alan ürünlerin, ECVD2001 model numarasına sahip olduğu belirtildi. Ürünün iç aksamındaki teknik bir kusur nedeniyle, yangın çıkma ihtimali ve elektrik çarpması riski tespit edildi.

Kullanıcıların bu model ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları ve üreticiyle iletişime geçerek iade işlemlerini başlatmaları gerekiyor. İade sürecinin sorunsuz ilerleyebilmesi için ürünlerin üzerindeki parti etiketlerinin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

Geri çağırma kararı, gönüllülük esasına dayanıyor ve valilik kararı olmadan yürütülüyor. İşlem numarası olarak 0800200415 belirtilirken, 9 Ekim 2025 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Geri çağırma şu parti numaralarını kapsıyor:

- GTIN 3497647478260 – Parti 22\_52\_1001893

- GTIN 3497647478260 – Parti 23\_05\_1001893

- GTIN 3497647478260 – Parti 23\_08\_1001893