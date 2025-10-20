Küresel çip krizi kapıda: Otomobil fiyatları yeniden yükselişe geçebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları politikalarının yansımaları, Hollanda'da önemli bir krize yol açtı.

Hollanda hükümeti, Çinli çip üreticisi Nexperia’ya el koyma kararı almasının ardından bu durum, küresel otomotiv sektöründe alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

OTOMOTİV ÜRETİMİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR

Eski CEO Frans Scheper, Hollanda hükümetinin bu hamleyi, şirketin Avrupa’daki çip üretimini Çin’e taşıyacağı endişesiyle yaptığını iddia etmişti.

Sektör temsilcileri, Nexperia'nın üretimini durdurması durumunda, bunun bir önceki pandemi döneminde yaşanan ve otomobil arzını bir yıldan fazla yavaşlatan çip sıkıntısının benzerini yaratabileceğini öngörüyor.

Otomotiv İnovasyonu İttifakı CEO'su John Bozzella, çiplerin sevkiyatının daha fazla gecikmesi halinde, bu durumun birçok ülkede otomotiv üretimini sekteye uğratacağını söyledi.

NEXPERIA, KRİTİK OTOMOTİV ÇİPLERİNİN YÜZDE 40’INI ÜRETİYOR

Araştırma şirketi TechInsights'a göre, Nexperia, transistör ve diyotları içeren pazar segmentindeki otomotiv çiplerinin yaklaşık yüzde 40'ını tek başına üretiyor.

6 binden fazla ürünü olan Nexperia, 2017'de Çinli Wingtech Technology'e satılmadan önce Hollandalı NXP'nin bir bölümüydü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Genel Müdürü Sigrid de Vries, "Otomobil üreticileri son yıllarda tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için adımlar attı, ancak risk sıfıra indirilemiyor." diyerek sorunun sektörler arası ve yaygın olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ DE RİSK ALTINDA

Türkiye otomotiv sektöründe kullanılan çiplerin büyük çoğunluğu Almanya, Hollanda, Japonya, ABD ve Tayvan gibi uluslararası tedarikçilerden geliyor.

Nexperia’nın üretimindeki olası bir aksama, Türkiye’nin yerel otomotiv üretimini de doğrudan sarsma potansiyeli taşıyor.

Uzmanlar, günümüzde bir otomobilde ortalama 1500 ila 3 bin civarında çip bulunduğunu ve elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla bu sayının daha da arttığını hatırlattı.