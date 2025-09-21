Küresel Sumud Filosu üzerinde dron hareketliliği tespit edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, akşam saatlerinde filonun üzerinde çok sayıda dronun uçuş yaptığı tespit edildi.

HAVADAKİ DRON YOĞUNLUĞU ENDİŞE YARATTI

Organizatörler, hava hareketliliğindeki ani artışın gemideki kişilerin güvenliği konusunda endişe oluşturduğunu belirterek, ekiplerin durumu yakından takip ettiğini, gelişmeleri belgelemek ve değerlendirmek için ortaklarla koordinasyon içinde olunduğunu açıkladı.

Filo, şu anda İtalya ve Kıbrıs arasındaki uluslararası sularda bulunan "sarı bölge" olarak adlandırılan noktaya doğru ilerliyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

TUNUS'TA DRON SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.