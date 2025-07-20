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Kuru üzümün satışı durduruldu: Tüm raflardan toplatılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde satışı yapılan Nirwana Foods markasına ait bazı kuru üzüm ürünleri hakkında dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Yetkililer, olası sağlık riski nedeniyle bu ürünleri satın alan tüketicilerin ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları ve iade etmeleri gerektiğini açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
20.07.2025 10:02
Kuru üzümün satışı durduruldu: Tüm raflardan toplatılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık yetkilileri, tüketicilere hayati uyarıda bulundu.

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bu hafta New Jersey merkezli Nirwana Foods tarafından satılan 28 ons (yaklaşık 800 gram) paketli Altın Kuru Üzüm ürünlerinde, ambalajda belirtilmeyen sülfit maddesinin tespit edildiğini açıkladı.

Sülfit, özellikle alerjisi olan bireylerde şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabilecek riskli bir katkı maddesi olarak biliniyor.

Bu durum bazı tüketiciler için yaşamı tehdit edici sonuçlar doğurabileceğinden, ürünlerin derhal kullanımının bırakılması ve iade edilmesi istendi.

ÜCRET İADESİ YAPILACAK

Nirwana Foods, söz konusu ürünleri satın alanların iade işlemini vakit kaybetmeden gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtirken, ürünlerin satıldığı mağazalarda geri ödeme yapılacağını duyurdu.

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