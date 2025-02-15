Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan ABD'ye uyarı niteliğinde açıklama

İHA

ABD’nin Kore Yarımadası ve çevresinde askeri faaliyetleri sürerken Kuzey Kore yönetimi bu duruma tepki gösterdi.

Bu kapsamda Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

"MACERACI VE ÇATIŞMACI TAVRINDAN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ"

Açıklamada, ABD’nin izlediği savunma politikasıyla bölge ve dünyanın geri kalanı için güvenlik riski oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

ABD ordusunun gerçek olmayan bir Kuzey Kore tehdidi algısı oluşturmasından ve bu bahaneyle bölgedeki güç üstünlüğünü ele geçirmeye yönelik maceracı ve çatışmacı tavrından ciddi endişe duyuyoruz.

ABD'YE UYARI

Kuzey Kore'nin stratejik silahlı güçlerinin devletin güvenliğini ve bölgenin stratejik dengesini garanti altına almayı hedeflediği ve savunma amaçlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şöle denildi:

ABD'nin bunu tehdit olarak nitelendirmesi, Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir tutum takındığını kanıtlıyor" denildi. Mevcut ABD yönetiminin ülkenin ana karasını savunma bahanesiyle diğer ülkelere önleyici saldırılar düzenlemeyi savunduğu iddia edilen açıklamada, "ABD, ana karasının güvenliğinden endişe duyuyorsa askeri tehditlerden ve egemen devletlere karşı düşmanca politikalar benimsemekten vazgeçmelidir.

ABD'NİN GÜNEY KORE VE JAPONYA İLE ASKERİ İŞ BİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kuzey Kore’yi tehdit oluşturmakla suçlayan ABD’nin Güney Kore ve Japonya ile askeri iş birliğini sürdürdüğü vurgulanırken, bölgede yapılan ortak askeri tatbikatların Kuzey Kore’yi savunma yeteneklerini güçlendirmeye mecbur bıraktığı aktarıldı.

Kuzey Kore’nin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi sürdüreceği belirtilerek, "Egemen bir devletin güvenlik tehditlerini etkili bir biçimde caydırabilecek, devletin güvenliğini ve bölgenin stratejik dengesini sağlayacak öz savunma yeteneklerini istikrarlı bir biçimde geliştirmesi meşru müdafaa hakkıdır" ifadelerine yer verildi.