Kuzey Kore’den ABD’ye nükleer savaş tehdidi

Haber Merkezi

ABD ve Güney Kore arasındaki ortak askeri faaliyetler, Kuzey Kore yönetimini rahatsız etmeye devam ediyor.

20 Şubat'ta Kore Yarımadası’nda ortak hava tatbikatı gerçekleştiren ABD ve Güney Kore, Kim Jong Un yönetiminin eleştirilerinin hedefi oldu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında artan askeri faaliyetlere tepki gösterdi.

"DÜŞMANLARA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana ABD ve müttefiklerinin askeri provokasyonlarını artırdığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD ve diğer düşmanların tehditlerine stratejik araçlarımızla karşılık verecek ve Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız güvenlik ortamını kontrol altına almaya yönelik sorumlu askeri faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." denildi.

NÜKLEER SAVAŞ TEHDİDİ

ABD’nin Kore Yarımadası’na nükleer denizaltı ve çeşitli taktik ve stratejik keşif uçakları göndererek provokatif askeri hamlelerini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

ABD'nin bu tür hamleleri, mevcut ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesine ve bölgesine ani bir nükleer saldırı düzenleme suretiyle ezici güç avantajı elde etmeye yönelik değişmez üstünlük hırsını açıkça göstermektedir.

“GANGSTERVARİ MANTIK”

ABD'nin nükleer silahlanma konusundaki "çifte standartlı" ve "ganstervari" mantığının Kuzey Kore konusunda asla işe yaramayacağı vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin nükleer gücü, ulusal egemenliğimizi ve bölgenin güvenliğini korumaya yönelik meşru bir savunma aracıdır. Nükleer kapasitemizin hızlı bir şekilde güçlendirilmesi, ABD ve müttefiklerinin son zamanlarda giderek artan askeri tehditleriyle başa çıkmaya yönelik bir gerekliliktir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin nükleer saldırı araçlarının kullanımına dayanan maceracı askeri hamlelerinin hız kazandığı iddia edilerek, "Bu, Kuzey Kore'nin nükleer savaş kapasitesini artırmasının neden adil ve kaçınılmaz bir seçenek olduğunu kanıtlıyor." denildi.

"ASKERİ FAALİYETLERİMİZ SÜRECEK"

Bakanlık, Kuzey Kore’nin ABD’nin tehdit ve meydan okumalarına yönelik çözümünün değişmez ve açık olduğunu da belirtti.

Açıklamaya şunlar eklendi: