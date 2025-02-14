Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Kendi başlattığınız yangında yanmayın

İHA

ABD ve Güney Kore arasında gerçekleştirilen savunma alanındaki iş birliği, küresel dengelerde önemli bir değişken olarak öne çıkıyor.

Özellikle Güney Kore'nin ezeli rakibi olan Kuzey Kore de bu anlaşmadan en rahatsız olan ülkelerden biri...

ABD'nin modernize edilmiş F-16 savaş uçakları ve Güney Kore'nin FA-50 ve KA-1 uçaklarının katılımıyla icra edilen hava tatbikatları, Kuzey Kore için üzerine düşünülmesi gereken bir konu haline geldi.

"GÜNEY KORE'NİN DÜŞMANLIK HİSTERİSİ DAHA DA BELİRGİNLEŞİYOR"

Konuya ilişkin resmi Kuzey Kore basınında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Kore’deki sıkıyönetim krizine değinilerek, "Siyasi kaosun giderek derinleştiği bir ortamda, Güney Kore’nin Kuzey Kore’ye yönelik düşmanlık histerisi daha da belirginleşiyor." denildi.

"AĞIR BEDEL ÖDETME"

Açıklamada, geçici Güney Kore yönetiminin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün tutuklanmasının ardından dahi Kuzey Kore hakkında "ezici güçle cezalandırma" ve "ağır bedel ödetme" gibi söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca, "Daha vahim olan, çatışmacı ve pervasız söylemlerle birlikte silahlanma hamlelerinin yapılmasıdır." ifadelerine yer verildi.

"DEVLET BAŞKANI SANIĞA DÖNÜŞEN ÜLKE"

Güney Kore’nin ABD ile savunma işbirliğini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Seul yönetiminin Pyongyang’a karşı saldırı kabiliyetini artırmak amacıyla ABD’den helikopter satın almayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, "Devlet başkanı sanığa dönüşen, iktidar kavgası yaşanan ve var olma mücadelesi veren kukla Güney Kore ordusunun, ısrarla Kuzey Kore’yi hedef alan çatışma hamlelerine başvurması önemlidir." denildi.

"ABD'NİN KUKLASI"

Ayrıca, "ABD’nin, kukla Güney Kore ordusuna ilham verme rolünü üstlendiği gün gibi ortadadır." ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Güney Kore’nin "efendisi" olduğu öne sürülen açıklamada, "ABD’nin hizmetkârları olan kukla güçler, efendilerinin taleplerini karşılamak zorundadır." denildi.

"ABD KENDİ BAŞLATTIĞI YANGINDA YANMAMALI"

Kuzey Kore’nin, düşmanın pervasız hamlelerini asla göz ardı etmeyeceği vurgulanırken, "Değişmez baş düşmanların çaresiz çatışma hamleleri, Kuzey Kore’nin savunma kabiliyetlerini daha radikal biçimde güçlendirme yönündeki tutumunun haklı olduğunu göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Son olarak, "ABD, rakibinin kim olduğuna ve dünyadaki değişime dikkatlice bakmalı; kendi başlattığı yangında yanmak gibi akılsızca bir hataya düşmemelidir." denildi.