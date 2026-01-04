Kuzey Kore’den ABD’ye Venezuela tepkisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela ve ülke yönetimine yönelik adımlarını sert bir dille eleştirdi. Yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin Venezuela’daki gelişmeleri yakından izlediği belirtilerek, söz konusu eylemlerin ABD’nin “haydut ve acımasız” tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

"BM ŞARTI VE ULUSLARARASI HUKUK AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR"

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik girişimlerinin “hegemonya arayışının bir parçası” olduğu savunularak, bunun egemenliğe yönelik ciddi bir ihlal teşkil ettiği vurgulandı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bu adımların Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkelerini pervasızca çiğnediğini belirterek sert şekilde kınadı.

ULUSLARARASI TOPLUMA PROTESTO ÇAĞRISI

Pyongyang yönetimi, dünya ülkelerine ABD’nin tutumuna karşı sessiz kalmamaları çağrısında bulundu. Açıklamada, “Diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren ABD’ye karşı gerekli protestolar sergilenmeli ve kınama sesleri yükseltilmelidir” ifadeleri yer aldı.

GÜNEY KORE'DEN GERGİNLİĞİ DÜŞÜRME MESAJI

Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da Venezuela’daki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Seul yönetimi, ilgili tüm tarafları bölgedeki tansiyonu düşürmek için azami çaba göstermeye davet etti.

DİYALOG VE İSTİKRAR VURGUSU

Güney Kore hükümeti açıklamasında, Venezuela’da demokrasinin halkın iradesine saygı temelinde yeniden tesis edilmesini ve ülkedeki durumun diyalog yoluyla istikrara kavuşmasını temenni ettiklerini belirtti. Ayrıca Venezuela’da yaşayan Güney Kore vatandaşlarının güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.