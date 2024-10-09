Kuzey Kore'den 'Güney Kore' kararı: Kara ve demir yolu bağlantıları kesilecek Kuzey Kore Halk Ordusundan yapılan açıklamada, sınırdaki kara ve demir yolu bağlantılarının 9 Ekim'den itibaren kesileceği duyuruldu.

AA

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşanan gerilim yıllardır sürüyor...

Bu kez, Kuzey Kore tarafından alınan kararda, Güney Kore ve ABD'nin askeri hareketleri sebebiyle bugünden itibaren Güney ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarının kesileceği açıklandı.

9 EKİMDEN İTİBAREN KESİLECEK

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore Halk Ordusundan yapılan açıklamada, sınırdaki kara ve demir yolu bağlantılarının 9 Ekim'den itibaren kesileceği, sınır bölgelerinin savunma yapılarıyla tahkim edileceği duyuruldu.

Güney Kore'nin "birincil düşman devlet", "sabit ana düşman" olarak tanımlandığı açıklamada, "Ordumuzun sınırı kalıcı olarak kesmesi ve kapatması mevcut durumda savaşı önlemeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik bir öz savunma tedbiridir." ifadesinde bulunuldu.

DAHA KARARLI VE GÜÇLÜ TEDBİRLER ALINDI

Açıklamada, Güney Kore'nin askeri tatbikatları ve ABD'nin bazı nükleer varlıklarının bölgeyi ziyareti nedeniyle Kore Yarımadası'ndaki askeri durumun "akut" hale geldiği belirtilerek buna karşı daha kararlı ve güçlü tedbirler alındığı aktarıldı.

Kuzey Kore ordusunun tahkimat faaliyetini Güney'de konuşlu ABD birliklerine telefon mesajıyla duyurduğu aktarılan açıklamada, bunun faaliyetin yanlış anlaşılmasını ve kaza sonucu çatışma riskini önlemeyi amaçladığının altı çizildi.

Öte yandan, Güney Kore'de Amerikan askeri varlığı 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana devam ederken ülkede halen 28 bin Amerikan askeri bulunuyor. Kuzey ve Güney Kore arasında ayrılık, Soğuk Savaş'ın çözülemeyen bölünmelerinden biri olarak sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)