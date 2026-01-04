Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığı açıklandı

- Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı.
- Güney Kore ve Japonya, fırlatmayı doğruladı.
- Füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölge'nin dışına düştüğü tahmin ediliyor.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre Kuzey Kore, füze denemesi yaptı.
Yerel saatle 08.00 sularında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlatıldı.
JAPANYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Japonya Savunma Bakanlığı da füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölge'nin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.
Kuzey Kore, Japon Denizi bölgesi yönüne son balistik füze denemesini 7 Kasım'da gerçekleştirmişti.