Kuzey Kore'nin füze denemesine Güney Kore, ABD ve Japonya'dan misilleme

İHA

Belirli aralıklarla füze denemeleri gerçekleştiren Kuzey Kore, son olarak, kıtalararası balistik füze denemesi yaptı.

Kuzey Kore'nin füze denemesine tepki ise gecikmedi.

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Kuzey Kore'ye ilişkin misillemesine yönelik açıklama ise Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) geldi.

ORTAK HAVA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yapılan açıklamada, ABD ve Japonya'nın da katılımıyla Jeju Adası'nın doğusunda ortak hava tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikat kapsamında 3 ülkenin savaş uçaklarının Güney Kore ve Japonya'nın hava savunma tanımlama bölgelerinin kesiştiği noktalarda ABD'ye ait bir B-1B ağır bombardıman uçağına eşlik ettiği aktarıldı.

BİR HEDEF 'EZİCİ YETENEKLERİN' GÖSTERİLMESİ AMACIYLA VURULDU

Açıklamada ayrıca önceden belirlenen bir hedefin B-1B uçağının “ezici yeteneklerini” göstermek amacıyla vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu tatbikat Kuzey Kore'nin 31 Ekim'de yaptığı kıtalararası balistik füze denemesine yanıt olarak gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamada, “Güney Kore, ABD ve Japonya arasında giderek artan güvenlik iş birliği çerçevesinde, Kuzey Kore'nin tehditlerini caydırmak ve bunlara ortaklaşa karşılık vermek için koordinasyonu güçlendireceğiz.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Kuzey Kore 31 Ekim'de “dünyanın en güçlü stratejik füzesi” olarak tanımladığı Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesini test etmişti.

Pyongyang'ın hamlesi Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik endişelerini artırmıştı.

Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden füze denemesi, Güney Kore, ABD ve Japonya başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkisine neden olmuş ve Pyongyang'dan yapılan açıklamalarda ise, son füze denemesinin “bağımsız bir devletin meşru bir hakkı olduğu” öne sürülmüştü.