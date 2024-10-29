Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddialarına Pentagon'dan açıklama

DHA

Kuzey Kore'nin, Rusya'ya takviye olarak yaklaşık 10 bin asker gönderdiği iddiaları tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İddialara ilişkin farklı değerlendirmeler yapılırken son açıklama ise ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) geldi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında konuştu.

İDDİALARA İNANDIKLARINI BİLDİRDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin, Rusya'ya takviye olarak yaklaşık 10 bin asker gönderdiğine inandıklarını duyurdu.

Singh, Kuzey Kore tarafından Rusya'ya gönderilen askerlerin ülkenin batısına ulaştığına ilişkin raporlar aldıklarını söyleyerek, ABD'nin bu durumdan endişe duyduğunu belirtti.

"BU ASKERLERİN RUS GÜÇLERİNE TAKVİYE OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Kuzey Kore'nin, Rusya'nın doğusunda eğitim görmek üzere toplam 10 bin civarında asker gönderdiğine inandıklarını kaydeden Sabrina Singh, “Bu askerlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna yakınlarındaki Rus güçlerine takviye olacağını tahmin ediyoruz” ifadesinde bulundu.