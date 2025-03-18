Kuzey Makedonya’da gece kulübü faciası: Belediye başkanı istifa etti

DHA

Kuzey Makedonya'nın Koçani kentinde bulunan ruhsatsız bir gece kulübünde çıkan yangında, aralarında 16 yaşından küçüklerin de olduğu 59 kişi hayatını kaybederken, 115 kişinin vücudu yandı.

Ülkenin yakın geçmişte yaşadığı en ölümcül trajedi olan gece kulübü yangını sonrası halk, sorumlulardan hesap sormaya başladı.

BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Yedi günlük yas ilan edilen ülkede halkın da sokağa çıkmasıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve rüşvet iddiaları araştırılmaya başladı.

Yangın sonrası gelen tepkilere dayanamayan Koçani Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etti.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Papazov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemiz ve benim için bu en zor anlarda, Koçani Belediye Başkanlığı görevinden geri dönülmez bir şekilde istifa ettiğimi duyurmak istiyorum.

Bu çok büyük bir kayıp. Hissettiğimiz acıyı tarif edebilecek bir kelime yok. O çocuklar bizim çocuklarımızdı. Çoğunu tanıyordum, ailelerini tanıyordum ve bazıları aile dostlarımızdı.” ifadelerini kullandı.