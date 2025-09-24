Laricani: Hiçbir onurlu İranlı, ABD'nin istediğini yapmaz

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Laricani, başkent Tahran’da Ticaret Odası üyeleriyle bir araya geldi. Burada Avrupa ülkeleriyle yürütülen Snapback (Tetik Mekanizması) müzakerelerine değinen Laricani, Tahran’ın diplomasiye öncelik verdiğini söyledi.

"AVRUPA SÖZÜNÜ TUTMADI"

Laricani, sürecin karşı tarafın aşırı talepleri nedeniyle tıkandığını belirterek şunları kaydetti:

İran, tüm diplomatik yolları denedi ancak Avrupalılar engeller çıkardı. Fransa, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi üzerinden mesaj gönderdi ve Ajans ile anlaşmamız halinde Snapback taleplerini geri çekeceklerini söyledi. Biz de anlaşma sağladık, dışişleri bakanımız Mısır’da imzayı attı. Fakat buna rağmen verdikleri sözleri yerine getirmediler.

"ABD'NİN İSTEĞİNİ HİÇBİR ONURLU İRANLI KABUL ETMEZ"

ABD’nin nükleer müzakerelerde gerçek dışı talepler sunduğunu ifade eden Laricani, “Washington, füze menzilimizi 500 kilometreye indirmemizi istedi. Hiçbir onurlu İranlı bunu kabul edemez” dedi. Laricani ayrıca, nükleer anlaşmayı ilk ihlal eden tarafın ABD olduğunu, ardından Avrupalıların da yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguladı.

"MAKUL TEKLİFLERE AÇIĞIZ"

İsrail’in müzakere süreci devam ederken İran’a saldırdığını hatırlatan Laricani, “Eğer çıkarlarımızı güvence altına alan makul ve adil bir teklif gelirse bunu kabul ederiz. Ancak ulusal güvenliğimizden taviz vermeyeceğiz. Füze menzilinde nasıl direndiysek, aynı şekilde direnmeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.