Latin Amerika ülkelerinden, İran’ın nükleer tesislerine saldıran ABD'ye tepki

İsraile ve İran arasındaki gerilim giderek tırmanırken ABD resmen savaşa dahil oldu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran'daki üç nükleer tesise yönelik "çok başarılı" bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

3 ÜLKEDEN KINAMA GELDİ

Şili, Küba, Venezuela ve Kolombiya, saldırılara tepki gösterdi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ABD'nin İran'a saldırısını kınadı.

"BARIŞ TALEP EDİYORUZ"

Nükleer enerji santrallerine saldırının uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını hatırlatan Boric, "Şili, ABD tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı kınıyor. Uluslararası insancıl hukuka saygıyı her durumda savunacağız.

Güce sahip olmak, onu insanlık olarak kendimize koyduğumuz kuralları ihlal ederek kullanma yetkisi vermez, ABD bile olsanız. Barış talep ediyoruz ve barışa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR KRİZE SÜRÜKLÜYOR"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel de X'ten ABD'ye tepki göstererek, Orta Doğu'daki çatışmanın tehlikeli şekilde tırmanmasını 'şiddetle' kınadıklarını belirtti.

Canel, "Saldırganlık, Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekte ve insanlığı geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacak bir krize sürüklüyor." açıklamasında bulundu.

"ULUSLARARASI BARIŞA YÖNELİK BİR TEHDİT"

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer verilen açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının, BM Şartı’nı, uluslararası hukuku ve devletlerin egemenliğine ilişkin temel ilkeleri "açık ve yasa dışı" biçimde ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İnsan hayatı ve bölgenin çevresel dengesi açısından ciddi riskler taşıyan nükleer tesislerin bombalanması, küresel istikrarı tehdit eden ve öngörülemez sonuçlara yol açabilecek son derece sorumsuz bir tırmanmadır. Bu durum, uluslararası barışa yönelik doğrudan bir tehdittir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"KESİN VE KARARLI BİR BİÇİMDE KINIYORUZ"

Venezuela'nın, İran halkıyla 'dayanışma' içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, ABD ordusu tarafından, İsrail Devletinin talebi üzerine, İran İslam Cumhuriyeti’ndeki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesisleri de dahil olmak üzere çeşitli hedeflere yönelik gerçekleştirilen bombardımanı kesin ve kararlı bir biçimde kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada da Orta Doğu'daki son gelişmelerin "derin" endişeyle takip edildiği belirtildi.

KOLOMBİYA'DAN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Açıklamada, taraflara müzakere çağrısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi: