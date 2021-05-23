Le Monde gazetesi, İsrail’in Filistinlilere yaptıklarına ‘apartheid’ dedi

Avrupa basınının önde gelen gazetelerinden Le Monde, İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştiren baş yazısında, İsrail’in Filistinlilere yaptıklarını 'apartheid' olarak tanımladı.

İsrail, Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fransa’nın önde gelen Le Monde gazetesinde, konuya ilişkin ‘İsrail-Filistin: Değişen Paradigma’ başlıklı bir makale kaleme alındı.

Makale, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve İşgal Altındaki Topraklarda İnsan Hakları İsrail Bilgi Merkezi (BTselem) gibi kuruluşların tercih ettiği gazetede baş yazı olarak yayınlandı.

“İKİ HALK İÇİN EŞİT HAKLAR SAĞLAYAN YAKLAŞIM GEREKLİ”

Yazıda, Gazze’de yeni bir savaşın önüne geçilmek isteniyorsa, iki halk için de eşit haklar sağlayan yeni bir yaklaşım gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese de değinildi.

Akıllarda ‘şimdi ne olacak sorusunun’ olduğuna dikkat çekilen yazıda 2009, 2012 ve 2014’teki olayların ardından her iki tarafın da büyük kararlar aldığı hatırlatıldı.

Ancak, iki tarafta da gerçek bir kararlılık eksikliği olduğu için girişimlerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

“ÖLEN BİR GETTODA SÜKUNET OLMAZ”

Bu tür bir sonuçsuzluğun bir sonraki gerilime de zemin hazırladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Mısır ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ve 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen tamamen kaldırılmadan, sükunet çağrısı kötü bir illüzyondur. Ölen bir gettoda sükunet olmaz.”

Yazıda, Batı Şeria’dan ayrılsa da Gazze’nin Filistin’in bir parçası olduğu vurgulandı.

“APARTHEİD TERİMİ DURUMA DAHA UYGUN”

Kapsamlı bir çözüme ulaşmadan tansiyonun düşmeyeceğinin altı çizilerek, “Son zamanlarda, iki önemli insan hakları sivil toplum kuruluşu, İsrailli B’Tselem ve Amerikan İnsan Hakları İzleme Örgütünün İsrail’in Filistinlilere yönelik tahakküm sistemini tanımlamak için kullandığı ‘fiili apartheid’ terimi, ne yazık ki gittikçe duruma daha uygun görünüyor.” ifadeleri kullanıldı.

“İSRAİL, FİLİSTİN TOPRAKLARINI SÖMÜRGELEŞTİRMEYİ İLERLETTİ”

İsrail’in Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını sömürgeleştirmeyi son hızla ilerlettiği belirtildi.

Bu paradigma değişiminin iki devletli çözümü terk ederek, iki milletli tek devlet çözümü benimsemeyi gerektirmediği ifade edildi.

“BATILI DİPLOMATLAR KAFALARINI KUMA GÖMEBİLİRLER”

Gerginliğin ilk günlerinde İsrail’de Araplar ve Yahudiler arasındaki çatışmaların tek devlet taraftarlarını düşündürmesi gerektiği de aktarılarak, “İsrail-Filistin çatışmasında, Batılı diplomatlar kafalarını kuma gömebilirler. Ya da sahadaki gerçeklere intibak edebilirler ancak bu şekilde Gazze’de beşinci bir savaş önlenecektir.” sözleri kaydedildi.