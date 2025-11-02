Letonya, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı aldı: Süreç Cumhurbaşkanı onayında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Letonya'da hafta boyunca süren yoğun tartışmaların ardından gerçekleştirilen ikinci oylamada tasarı, 100 sandalyeli parlamentoda 56 “evet”, 32 “hayır” ve 2 “çekimser” oyla kabul edildi.

13 saatten fazla süren oturumun ardından alınan kararın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in 10 gün içinde onay vermesi gerekiyor.

CUMHURBAŞKANI ONAYINDA

Rinkevics’in yasayı veto ederek parlamentoya geri gönderme hakkı bulunurken, meclisin aynı metni tekrar kabul etmesi halinde Cumhurbaşkanı’nın yeniden itiraz etme imkanı bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Rinkevics, oylamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararı “ideolojik veya siyasi değil, devlet çıkarları ve hukuki kriterler çerçevesinde” değerlendireceğini belirtti.

REFERANDUM VE ANAYASA MAHKEMESİ İHTİMALİ

Uzmanlar, sürecin referanduma taşınma ihtimalini düşük görse de hukuki süreç ihtimali devam ediyor. Bazı siyasi partiler, çekilme kararını Anayasa Mahkemesi’ne götürme seçeneğini değerlendiriyor.

Parlamento önünde toplanan kalabalık bir grup ise kararın geri çekilmesi için gösteri düzenledi.

"RADİKAL FEMİNİZMİN ÜRÜNÜ"

Çekilme tasarısı, sağcı muhalefet partisi Latvia First tarafından sunuldu.

Hükümet koalisyonunda yer alan partilerden biri, tasarıya destek vererek çoğunluğun oluşmasını sağladı.

Latvia First temsilcisi Inguna Millere, Politico’ya yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi’ni “cinsiyet ideolojisine dayalı radikal feminizmin ürünü” olarak nitelendirdi ve sözleşmenin “şiddetle mücadeleyle ilgisi olmayan siyasi bir araç” olduğunu öne sürdü.

AVRUPA'DA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TABLOSU

2011 yılında İstanbul’da imzaya açılan sözleşme, Avrupa Konseyi ülkeleri tarafından kadına yönelik şiddeti önlemede en kapsamlı uluslararası metin olarak kabul ediliyor.

Avrupa Birliği sözleşmeye 2017’de taraf olurken; Rusya ve Azerbaycan belgeyi imzalamayı reddetti. Çekya, Slovakya, Litvanya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan ise sözleşmeyi imzalasa da yürürlüğe koymadı.

Türkiye 2021'de sözleşmeden çekildi.