Letonya uyardı: Rusya Ukrayna'da durmayacak Dışişleri Bakanı Karins, Moskova'nın, Ukrayna'daki savaşın ardından yeni çatışma alanları arayacağını iddia etti.

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Letonya, Batı'nın Rusya'yı kontrol altına almak için uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, Moskova'nın, Ukrayna savaşının sonuçlarına bakmaksızın yeni hedefler arayacağını iddia etti.

Eski Letonya Başbakanı olan ve NATO başkanlığına adaylığını ilan eden Karins, Financial Times'a verdiği demeçte, Rusya'nın "emperyalist destekli bir ideolojiye" sahip olduğunu savundu.

Rusya'yı çevrelemek istiyorlar

"Rusya durmayacak, Rusya ancak durdurulabilir." diyen Karins, şu ifadeleri kullandı:

Rusya'nın Ukrayna'da durdurulması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Rusya'yı çevrelemeye yönelik uzun vadeli bir strateji üzerinde çalışmamız gerekecek.

'Ukranya ile sınır kalmayacak' uyarısı

Baltık ülkeleri ve Finlandiya, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna ile sınırlı kalma ihtimalinin "düşük" olduğunu düşünüyor.

Kariņs, farklı silah sistemlerinin standartlaştırılmasını sağlamak ve müttefikler arasında daha fazla mühimmat ve topçu paylaşımına olanak sağlamak için NATO'nun savunma sanayiinin kapasitesini ve "birlikte çalışabilirliğini" artırması gerektiğini vurguladı.

"Savaş bittiğinde kendini yeniden inşa edecek"

Letonyalı Bakan, "Savaş bittiğinde savaş makinesi (Rusya) kendini yeniden inşa etmeye başlayacak." dedi ve ekledi:

Sınırında kışkırtmaya, zorluk çıkarmaya çalışacak. Bunu biliyoruz. NATO tarafında herhangi bir olay olasılığının, kararlılığımız ve savunma yatırımlarımız sayesinde ortadan kaldırıldığından emin olmalıyız.

Krisjanis Karins, Ukrayna'daki savaşın zor bir dönem olduğunu belirtilerek, hem Avrupa'nın hem de ABD'nin Kiev'i askeri ve mali açıdan desteklemeye devam edeceği konusunda iyimser olduğunu da sözlerine ekledi.

"Rusya aramızda şüphe yaratmaya çalışıyor"

Karins, Moskova'nın Batı'da endişeye yol açma çabasında olduğunu anlattı: