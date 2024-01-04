Rusya, orduya katılan yabancılara vatandaşlık veriyor Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararname, orduyla sözleşme imzalayan yabancı uyrukluları kapsıyor. Bu kişilerin aileleri de başvuru yapabilecekler kapsamına alındı.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzalayan yabancılara vatandaşlık verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

'Özel askeri operasyon' sırasında orduya katılan yabancılar, Rus vatandaşlığına başvurabilecek.

Rus vatandaşlığı kararı

Kararnameye göre, Ukrayna’da devam eden savaş kapsamında Rus ordusuyla sözleşme imzalayan yabancı ülke vatandaşlarının aile üyeleri de vatandaşlık için başvurma hakkına sahip olacak.

Kararname, vatandaşlık başvurusuyla birlikte sağlanması gereken belgelerin listesini de içeriyor.

Başvuru sahibinin, silahlı kuvvetlerde en az bir yıl süreyle imzalanmış bir hizmet sözleşmesi olan pasaportu ile ad veya soyad değişikliği belgesini de eklemesi gerekiyor.

Ukrayna için uzun menzilli füze önerisi

Öte yandan Polonya, Ukrayna'ya saldırılarını artıran Rusya'ya karşı Kiev'e uzun menzilli füzelerin verilmesi gerektiğini savundu.

Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, "Putin'e anlayacağı dilden karşılık vermeliyiz. Kiev'e fırlatma tesisleri ile komuta merkezlerini vurmalarını sağlayacak uzun menzilli füzeler vererek yanıt vermeliyiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın 29 Aralık 2023'te Ukrayna topraklarına yaklaşık 110 füzeyle saldırdığını bildirmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da Rusya'nın füze saldırılarında kritik öneme sahip altyapıyı, sanayiyi ve askeri tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.