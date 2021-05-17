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    Libya açıklarında yakalanan 650 göçmen ülkeye zorla geri gönderildi

    Libya açıklarında yakalanan 650'den fazla göçmenin başkent Trablus'a geri gönderildiği bildirildi.
    • AA
    • 17.05.2021 - 07:57
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 09:08
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    Libya açıklarında yakalanan 650 göçmen ülkeye zorla geri gönderildi

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Libya ofisinden yapılan açıklamada, Zuvara kentinden 4 lastik botla ayrılan göçmenlerin, Libya Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanmalarının ardından iki ayrı noktadan karaya çıkarıldığı bildirildi.

    Ayrıca UNHCR Libya sözcüsü Tarık Argaz, karaya çıkarılan göçmenlere tıbbi yardım sağlanmasının ardından, ağır koşulların ve kötü muamelenin hüküm sürdüğü göçmen barınma merkezlerine gönderildiklerini kaydetti.

    LİBYA'YA ZORLA GERİ GÖNDERİLİYOR

    Öte yandan Akdeniz'de göçmenler için gönüllü arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşları, göçmenlerin geri itme yöntemiyle Libya'ya zorla geri gönderildiği uyarısında bulunuyor.

    ABD'li "Mediterranea İnsanları Kurtarıyor" kuruluşu, AB destekli Libya Sahil Güvenlik görevlilerinin mültecileri zorla geri ittiğini belirterek, "Libya'da yasa dışı geri itme, gözaltı ve işkenceyi durdurun." çağrısında bulundu.

    AFRİKALI GÖÇMENLER ÇOĞUNLUKTA

    Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.

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