Libya ile Suriye arasında görüşme

AA

Suriye'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmelerde muhaliflerin tarihi ilerleyişi ile birlikte 61 yıllık Baas rejimi devrildi...

Şam'ın da muhaliflerin eline geçmesi sonrası Esad Rusya'ya sığındı.

Yaşanan yeni gelişmede ise, Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi ile Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüşmeye ilişkin bilgilendirme Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hakomitna platformundan yapıldı.

YENİ SURİYE HÜKÜMETİNE DESTEK

Açıklamada, İletişim Bakanı Lafi'nin Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Lafi'nin Şeybani'ye, "Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ülkesinin Suriye halkı ve yeni Suriye hükümetine desteğini ifade ettiği" mesajını ilettiği kaydedildi.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Lafi'nin, Başbakan Dibeybe'nin mesajında karşılıklı heyetlerin görüşmesi vasıtasıyla iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği yönündeki arzusunu ifade ettiği aktarıldı.

Libya İletişim Bakanı'nın bölgede istikrarın sağlanmasında ortak koordinasyonun önemini vurguladığı, Şeybani'nin de, Ulusal Birlik Hükümeti'nin tutumundan dolayı takdirini sunarak, ülkesinin Libya ile daha fazla işbirliği ve koordinasyon arzusunda olduğunu dile getirdiği ifade edildi.