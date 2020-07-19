Libya Ordusu, Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yapıyor

Libya Ordusu, Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yapıyor

En Son Haber

Libya Ordusu, Sirte kentinin batısına çok sayıda askeri araçla sevkiyat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin desteğiyle darbeci Hafter'i doğuda sıkıştıran Libya ordusu, son hamleyi yapmak için sephe hattına sevkiyatını sürdürüyor

Libya Ordusu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sevkiyat kapsamında çok sayıda askeri araç, Sirte'nin batısındaki Ebu Gureyn beldesine ulaştı.

"ZAFER YOLLARI" SÜRÜYOR

Sevkiyatın, Libya'nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra'nın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılması için başlatılan "Zafer Yolları" harekatı kapsamında yapıldığı kaydedildi.

HEDEF SİRTE VE CUFRA

Libya Ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan darbeci Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti.

Hükümete bağlı güçler, haziran başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısında nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomi ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

Son haftalarda, stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'nın batısında mevzilenen Libya Ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor.