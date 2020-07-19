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    Libya Ordusu, Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yapıyor

    Libya Ordusu, Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yapıyor

    Libya Ordusu, Sirte kentinin batısına çok sayıda askeri araçla sevkiyat gerçekleştirdi.
    • AA
    • 19.07.2020 - 04:20
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    Libya Ordusu, Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yapıyor

    Türkiye'nin desteğiyle darbeci Hafter'i doğuda sıkıştıran Libya ordusu, son hamleyi yapmak için sephe hattına sevkiyatını sürdürüyor

    Libya Ordusu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sevkiyat kapsamında çok sayıda askeri araç, Sirte'nin batısındaki Ebu Gureyn beldesine ulaştı.

    "ZAFER YOLLARI" SÜRÜYOR

    Sevkiyatın, Libya'nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra'nın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılması için başlatılan "Zafer Yolları" harekatı kapsamında yapıldığı kaydedildi.

    Libya Ordusu, Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yapıyor #1

    HEDEF SİRTE VE CUFRA

    Libya Ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan darbeci Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti.

    Libya Ordusu, Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yapıyor #2

    Hükümete bağlı güçler, haziran başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısında nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomi ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

    Libya Ordusu, Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yapıyor #3

    Son haftalarda, stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'nın batısında mevzilenen Libya Ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor.

    Libya Ordusu, Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yapıyor #4

    Libya Ordusu, Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yapıyor #5

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