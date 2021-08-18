Libya Ordusu'ndaki komutan: Yeniden savaşın olması ihtimal dışı değil

Libya Ordusu'ndaki komutan: Yeniden savaşın olması ihtimal dışı değil

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, ülkede tekrar savaş olabileceği ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Son zamanlar Libya'da yeniden bir savaşın olabileceği dedikodusu gündemde.

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli'nin konuya ilişkin açıklaması, Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

SAVAŞIN TEKRAR OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR

Cuveyli açıklamasında "Ülkede hala savaşı tercih edilen bir seçenek olarak gören bir taraf varsa o halde savaş olsun. Savaşın yeniden patlak verebileceğine dair tekrarlanan işaretler bulunuyor." ifadesini kullandı.

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite'nin önceki meşru hükümet tarafından imzalanan anlaşmaları ve mutabakat muhtıralarını dondurma talebini kesin şekilde reddettiklerini vurgulayan Cuveyli, "Türkiye ile yapılan anlaşma, Trablus'a yönelik saldırıları püskürtmek için uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti. Rusya ve sahadaki diğer ülkeler ise Libya ile herhangi bir anlaşmayı onaylamıyor." dedi.

"SİZ DÖNERSENİZ BİZ DE DÖNERİZ"

Libya Ordu Sözcüsü Muhammed Kununu da Twitter hesabından Cuveyli'nin söz konusu açıklamalarını paylaştı ve "Siz dönerseniz biz de döneriz" mealindeki ayetle Cuveyli'ye destek verdi.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, 14 Ağustos'ta Libya Başkanlık Konseyine "herhangi bir ülke ile imzalanan uluslararası anlaşmaların ve mutabakat muhtıralarının askıya alınması" çağrısında bulunmuştu.