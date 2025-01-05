Libya, Suriye'ye 34 ton insani yardım malzemesi taşıyan uçak gönderdi

AA

Libya, Suriye'ye insani yardım konusunda önemli bir adım attı.

Libya'da Misrata Belediyesinden yapılan açıklamada, Misrata Havalimanı'ndan insani yardım uçağının kalktığı açıklandı.

Kalkan insani yardım uçağında Libya Kızılayı ve Misrata Belediyesi üyelerinden bir heyetin de bulunduğu belirtildi.

SURİYE'YE 34 TON GIDA VE SAĞLIK MALZEMESİ

Şam Havalimanı'nda insani yardım uçağı ve beraberindeki Libya heyetini, Suriye Kızılayı ve Libya'nın Şam Büyükelçiliği yetkililerinin karşıladığı kaydedildi.

Suriye Televizyon Kanalından yapılan açıklamada da Libya'dan Suriye'nin başkenti Şam'a ulaşan insani yardım uçağında 34 ton gıda ve sağlık malzemesi bulunduğu aktarıldı.