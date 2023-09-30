Libya'da sel sonrası kaybolanlar aranıyor: 64 cesede ulaşıldı DSÖ'nün 8 bin 500'den fazla kaybın olduğunu açıkladığı felaket sonrasında yeni cesetler tespit edildi.

AA

Libya'da yıkıcı sel, can kayıplarını beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda ükenin doğusunda etkili olan fırtına, sel felaketine neden oldu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, hayatını kaybeden bazı insanların cesetlerine ulaşıldığını duyurdu.

Hükümete bağlı Acil Tıp ve Destek Merkezi Sözcüsü Muhammed Kablan, merkezin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yaptı.

64 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Bugün 28, dün 36 olmak üzere son 48 saat içinde 64 kişinin daha cesedine ulaşıldığını aktaran Kablan, selden etkilenen bölgelerde bugün 371, dün 343 kişiye sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmişti.

Binlerce kişi kayıp

Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)