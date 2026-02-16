Lindsey Graham: Trump İran kararını “haftalar içinde” verebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’li Senatör Graham, Tel Aviv'de yaptığı basın toplantısında, ABD'nin İran'a olası askeri saldırısı ve Cenevre'de ikinci turu yapılacak nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Graham, Washington yönetiminin önünde iki seçenek bulunduğunu belirterek, “Biri diplomatik bir yol, ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletecek şekilde bu rejimi diplomatik olarak sona erdirmenin bir yolunu bulmaya çalışmak. Diğeri ise askeri seçenek.” dedi.

Trump’ın “hangi seçeneğin daha büyük balığı tutabileceği” arayışında olduğunu savunan Graham, karar sürecinin hızlanabileceğini ifade etti.

"İRAN EN ZAYIF NOKTASINDA"

İran’daki mevcut yönetimin 1979’daki devrimden bu yana “en zayıf noktasında” olduğunu ileri süren Graham, olası bir ABD saldırısına Tahran’ın verebileceği karşılığa da değindi.

“Bölgedeki askerlerimiz vurulabilir mi? Kesinlikle vurulabilirler. Eğer topyekûn bir saldırı yaparsak İran karşılık verebilir mi? Kesinlikle verebilir.” ifadelerini kullanan Graham, risklerin farkında olduklarını dile getirdi.

"GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK"

Graham, The Times of Israel’e verdiği demeçte ise Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında İran konusunda “hiçbir görüş ayrılığı” bulunmadığını savundu.

Öte yandan Graham, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye yönelik adımlarına ilişkin olarak, böyle bir hamlenin İsrail’e uluslararası alanda “büyük bir darbe” vurabileceği uyarısında bulundu.

CENEVRE'DE İKİNCİ TUR

ABD ile İran heyetlerinin, yarın İsviçre’nin Cenevre kentinde nükleer müzakerelerin ikinci turu kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin ilk turu, İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’a yönelik saldırılarının ardından kesintiye uğramış, süreç 6 Şubat’ta Umman’da yeniden başlamıştı.