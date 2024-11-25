Litvanya'da uçak eve düştü

Haber Merkezi

Litvanya'da feci bir kaza yaşandı.

Almanya'nın Leipzig kentinden havalanan bir kargo uçağı, sabahın ilk saatlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta kaza kırıma uğradı.

Vilnius Havalimanı yakınlarında bir binanın çatısına çarptığı öğrenilen uçağın enkazından alevler yükseldi.

Litvanya radyosu, kurtarma teşkilatı sözcüsünün aktardığına göre en az bir kişinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını söyledi.

03.30 SULARINDA DÜŞTÜ

Uluslararası hava trafik platformu Flightradar, "DHL'e ait bir Swiftair 737-400 tipi yolcu uçağı, bu sabah saat 03:30 civarında Vilnius'a iniş yapmaya çalışırken pistin hemen dışında bir yerleşim alanına düştü." açıklamasını yaparak uçağın uçuş rotasına ilişkin bilgiler paylaştı.

1993 YILINDA ÜRETİLDİ

Leipzig'den 02.08'de ayrılan ve 03.30 sularında düşen uçağın 1993 yılında inşa edilen Boeing 737-400 EC-MFE olduğu tespit edildi.

İşte kaza kırıma uğrayan o uçak;