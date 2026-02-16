Logan Paul, 5.2 milyon dolara aldığı Pokemon kartını 16.5 milyon dolara sattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul, 2021 yılında 5,2 milyon dolara satın aldığı ve “özel bir satıştaki en pahalı Pokemon kartı” rekorunu elinde bulunduran kartı açık artırmaya çıkardı.

41 GÜN SONRA SAHİBİNİ BULDU

Çizgi dizinin en ikonik karakterlerinden Pikachu’yu tasvir eden ve nadirliği nedeniyle koleksiyoncuların yoğun ilgisini çeken kart, satışa sunulmasının 41’inci gününde yeni sahibini buldu.

Rekor bedelle satılan kartı, ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki başkanlık döneminde bir süre iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci’nin oğlu A.J. Scaramucci 16,5 milyon dolar karşılığında satın aldı.

GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Atsuko Nishida tarafından tasarlanan özel kart, bu satışla birlikte açık artırma tarihinde en yüksek bedelle el değiştiren koleksiyon kartı olarak kayıtlara geçti.